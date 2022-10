Calciomercato Juventus | Milinkovic-Savic nel mirino!

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Secondo le ultime notizie riguardo il, lastarebbe preparando un’offerta per tentare l’assalto a. La sorpresa è che il tentativo potrebbe essere messo in atto già a Gennaio cercando così di replicare ciò che è stato fatto con Vlahovic. Nel caso del centrocampista della Lazio però la situazione è più complessa: Lotito dopo queste nuove voci non si fa attendere e riporta che il giocatore non vale più 100 milioni ma ben 120. Come se ciò non bastasse il presidente dei biancocelesti ha aggiunto che il cartellino del serbo aumenta di valore ogni mese che passa. La, insieme ad altri top club europei, in questi anni ha spesso provato ad accaparrarsi il gioiello biancoceleste ma proprio per le richieste assurde di Lotito non si è mai concretizzato ...