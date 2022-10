Calcio Napoli | infortunio Anguissa | domani gli esami

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In casadestano preoccupazione le condizioni di Zambo, il centrocampista uscito pernel corso della sfida di Champions con l’Ajax. Mattinata di allenamento per ildi Luciano Spalletti che, reduce dalla vittoria di ieri sull’Ajax, si gode la qualificazione matematica con due turni di anticipo agli ottavi di Champions

Poi sono arrivati tre ko consecutivi (Inter, Sassuolo e) prima dell'1 - 1 di domenica contro ...e Quagliarella ribaltarono il momentaneo vantaggio della Juve firmato da Andrea Pirlo sudi ...Ildi Luciano Spalletti strabilia in Europa: nessuna squadra può vantare i numeri degli azzurri nelle prime quattro partite della fase a gironi di Champions League . I partenopei sono con il ...Lorenzo Insigne parla per la prima volta del dramma familiare che lo ha colpito un mese fa. L'ex capitano del Napoli, ora in forza ai canadesi del Toronto, ha confermato i rumors che ...L'ad dell'Inter farà un tentativo per Anguissa del Napoli, mentre rossoneri e bianconeri sarebbero interessati a De Paul dell'Atletico Madrid ...