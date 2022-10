Calcio | Europa League | Belotti risponde a Canales | 1-1 tra Betis Siviglia e Roma

(Di giovedì 13 ottobre 2022), 13 ott. - (Adnkronos) - Una buonapareggia sul difficile campo dele raggiunge momentaneamente in classifica il Ludogorets (alle 21 in campo contro l'HJK Helsinki) al 2° posto nel gruppo C di. Sbloccapoco dopo la mezz'ora con un sinistro da fuori su cui c'è la deviazione decisiva di Ibanez. Nel recupero del primo temposegna di testa, ma è in fuorigioco: gol annullato. Il "Gallo" trova comunque il pari all'8' della ripresa. I giallorossi sono quindi ancora vivi, dopo un primo tempo non irresistibile e il rischio di complicarsi davvero molto la strada verso i playoff. Perché l'1-1 dinon porta a nuove aperture per il primo posto nel girone, ormai ad appannaggio degli ...

...15 Italia - Giappone 3 - 1 14:00 Thailandia - Germania 1 - 3 16:15 Cina - Porto Rico 3 - 0 Visualizza Mondiali Volley FemminileLEAGUE 18:45 Sheriff - R. Sociedad 0 - 2 18:45 Omonia ...A breve il servizio completo Leggi i commentiCoppe: tutte le notizie 13 ottobre 2022We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...Siviglia, 13 ott. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tra Betis Siviglia e Roma nel match valido per la quarta giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio 'Benito Villamarín' ...