Calcio | Conference League | la Fiorentina strapazza l’Hearts Al Franchi finisce 5-1

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Manita viola. Ladopo il brillante match della settimana scorsa ha nuovamente vinto la sfida contronel quarto incontro valido per la fase a gironi della2022-2023 di, imponendosi allo Stadiocon il rotondissimo risultato di 5-1. Un match messo in ghiaccio già nei primi minuti della prima frazione per gli uomini di Mister Italiano che, incredibilmente, hanno però rischiato di passare in svantaggio dopo neanche un minuto di gioco: In fase di manovra infatti Amrabat sbaglia un passaggio servendo inavvertitamente McKay, il quale passa comodamente a Humprhys, il cui tiro si impatta sul palo destro. La squadra di casa dimostra però di essere assolutamente in partita, trovando la rete dell’1-0 grazie a Jovic, a segno al 5? con una bella ...