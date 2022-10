Calcio | Barcellona Xavi furioso | cancellato giorno di riposo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il tecnico non ha digerito il pari con l'Inter che costerà l'eliminazione dalla Champions(SPAGNA) -non ha digerito il pari di ieri sera contro l'Inter che, a meno di clamorosi colpi ...

... a meno di clamorosi colpi di scena, costerà all'eliminazione dalla Champions per il secondo anno di fila. Già ieri in conferenza stampa il tecnico ha parlato di errori difensivi "......e per essere certi di proseguire a febbraio l'avventura nella coppa europea più prestigiosa sarà necessario battere a San Siro il Viktoria Plzen (oppure ottenere lo stesso risultato del, ...Il tecnico non ha digerito il pari con l'Inter che costerà l'eliminazione dalla Champions BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Xavi non ha digerito ...Scena davvero surreale quella che ha visto protagonista Bernardo Silva per le strade di Manchester: il campione portoghese del City ha provato a ...