Calabria | terremoto con epicentro a Catanzaro

Leggi su zon

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nella nottata la terra inha tremato. Non è una novità in questi giorni, che già in precedenza aveva accusato delle piccole scosse sia sulla terra ferma che in mare. Ma quella registrata alle 00:44 del 13 Ottobre le supera notevolmente per intensità. Ilinfatti ha segnalato un 4,4 sulla scala Richter, conindividuato sulle coste di. Per essere più precisi, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha stabilito che le scosse avrebbero avuto ipocentro a 36 km di profondità edin mare, versoLido. ? #, una scossa di #ML 4.4 è stata registrata alle 00:44 sulla Costa Ionica Catanzarese. Al momento non sono pervenute alla sala operativa del comando dei ...