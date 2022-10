Bufera sui social | Banchi vuoti Ma dimenticano il taglio dei parlamentari

Domanda scomoda, risposta sincera ma è comunquesocial per Chiara Nasti che ha spiegato la scelta di non vaccinarsi per il Covid. Inevitabile,... In tantisocial non hanno preso bene le parole ...social Un altro video Dopo aver incantato il pubblico con il suo atteggiamento comprensivo nei confronti di Marco Bellavia , Antonella adesso sembra godersi il flirt con Edoardo. La ...Alcuni insorgono sui social per i banchi vuoti alla Camera e al Senato, ma dimenticano che nel frattempo c'è stato il taglio dei parlamentari ...In Cile diversi movimenti politici e sociali si oppongono al TPP-11 a causa degli obblighi che esso impone al Paese, e sottolineano che in definitiva il nuovo Trattato non è necessario poiché Santiago ...