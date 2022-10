Brunello Cucinelli ha ricevuto il dottorato Honoris causa | «L' università è il sale della terra»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'imprenditore umbro onorato del prestigioso titolo in Management, Banking and Commodity Sciences,dalla Facoltà di Economia dell'ateneo romano

lamiafinanza

13 Ottobre 2022 Breaking News , CuriositàDottorato honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences all'Università La Sapienza di Roma per. Alla presenza della rettrice Antonella Polimeni, del preside della facoltà di Economia, Fabrizio D'Ascenzo e di tutto il Senato Accademico l'imprenditore del cashmere ha tenuto la ... Tmall mette il cashmere di Brunello Cucinelli a disposizione dei consumatori cinesi annunciando l'apertura di un flagship store dedicato sulla piattaforma « LMF Lamiafinanza Questa mattina, nell’aula Magna del rettorato della Sapienza Università di Roma, Brunello Cucinelli ha ricevuto il dottorato Honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences. Alla presenza ...Il prezioso cashmere di Brunello Cucinelli arriva su Tmall Luxury Pavilion, il marketplace digitale B2C di Alibaba Group destinato ai brand lusso e premium.