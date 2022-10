Bradford Beck | il marito di Giaele è gay? L’ex moglie non perdona

La gieffina è nota per le sue dichiarazioni, che la vedrebbero coinvolta in un "matrimonio aperto" con il facoltoso compagno statunitense. La coppia sembra trascorrere ben poco tempo ...La De Donà non vorrebbe spingersi oltre, anche se con il milionario, con cui si è unita in matrimonio, ha detto di avere un rapporto aperto. A Charlie ha chiarito il motivo per cui ...Ecco chi è Bradford, marito della giovanissima Sofia Giaele De Donà | Età, altezza, peso, lavoro, imprenditore e instagram ...Il conduttore Alfonso Signorini piazza la paparazzata strategica, lo scoop però si ritorce contro la concorrente del "GF Vip".