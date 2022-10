Il Sole 24 ORE

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Dove andranno i prezzi Le previsionial rialzo, ma meglio attendere conferma dai prezzi. Domani nuovamente l'attenzione sarà posta sui minimi odierni. Se reggeranno, l'andamento delle... Borse Ue puntano al rialzo in attesa dell'inflazione Usa. A Milano focus su Mps (ANSA) - MILANO, 13 OTT - Le Borse europee confermano l'andamento positivo e allungano in attesa di Wall Street (i cui future sono in rialzo) ma soprattutto, del dato sull'inflazione statunitense.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...