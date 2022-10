Bonus 200 euro in busta paga | ottime notizie | potreste riceverlo anche voi

euro: come fare per ottenerlo I famosieuro quindi potranno essere dati anche ad altre categorie. Con la busta paga di ottobre le categorie che prima erano state escluse potranno ...... +18,3 per cento; Salomone " Bonfadini con 3.euro al mq al secondo semestre rispetto a 2.725 ... aiancora oggetto di valutazione per le modalità di utilizzo; all'aumento delle materie prime e ...