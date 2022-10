Bollettino Covid di giovedì 13 ottobre | quasi 46mila casi e 66 morti | ma i ricoverati tornano a calare

I dati deldi giovedì 13 ottobre Diminuiscono leggermente i nuovi contagi da- 19 in Italia: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 45.705, certificati da 238.253 test processati. Il ...in Italia , ildi giovedì 13 ottobre 2022 del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 45.705 su 238.253 tamponi (ieri erano stati 47.763 su 244.G.Z., 35 anni, è già stato dimesso ed è tornato a casa. Straniero ma romano d'adozione, il 35enne appassionato di musica, sta bene ...Raddoppiano i casi Covid in provincia di Como nelle ultime due settimane. Ma diminuiscono, seppur di poco, le classi in ...