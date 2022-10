Bollettino Covid-19 oggi | giovedì 13 ottobre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con il-19 con gli aggiornamenti relativi alla giornata di132022. Nuova giornata di analisi e monitoraggio della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco i dati relativi alla giornata disi registrano 45.705 nuovi, 66, 40.067, 39.969 tamponi molecolari, 236 ricoverati in terapia intensiva, 6.358 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 5.572 in più gli attualmente positivi per un totale di 539.023. ...

BOLOGNA - Superano anche oggi quota 4mila i nuovi contagi dain Emilia - Romagna: sono 4.070; ha dato esito positivo il 24,6% degli oltre 16500 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 54 anni. La situazione dei due in meno di ieri, di cui 106 in area medica. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva mentre si sono registrati altri due decessi. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.910.554 casi di positività, 4.070 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.566 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore,