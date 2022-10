BMW M2 | la supersportiva compatta da 460 cavalli

NuovaM2 arriverà sul mercato ad aprile 2023. Leggi ora:XM, il Suv ibrido più potenteNon solo automobili. La divisione ad alte prestazioni M di, dopo aver lanciato la nuova M2, si è concentrata infatti sulla gamma due ruote con l'...requisiti specifici di una roadster, ...BMW M 1000 RR 2023. Ecco come è fatta la nuova supersportiva di BMW e come cambia rispetto al 2022. Caratteristiche, foto e prezzo.Arrogante, potente e molto appariscente. La nuova M 1000 R non ha acceso la sfida con le migliori maxi naked ancora prima di mettere le gomme sull’asfalto… Attesa, sognata e bramata, l’arrivo della BM ...