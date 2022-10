Biodiversità sulla Terra | il Wwf | “Animali diminuiti del 69%”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Allarme del Wwf circa lo stato della natura sul nostro pianeta. I dati del Living Planet Report 2022 mostrano come le popolazioni di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci siano calate in media del 69% dal 1970. In America Latina e nei Caraibi la perdita di fauna selvatica ha raggiunto il 94%. Se non cambiamo le nostre società e i nostri sistemi economici e finanziari potremmo non sopravvivere. Il Living Planet Report (LPR) 2022 del Wwf monitora quasi 32mila popolazioni di 5.230 specie di vertebrati. L’organizzazione ambientalista, diffusa in tutto il mondo, lancia un appello per la COP15 del prossimo dicembre: “Ci aspettiamo un ambizioso accordo” in grado di invertire la perdita di. La COP15 è la Conferenza dell’ONUplanetaria e si svolgerà a Montreal, in Canada, dal 7 al 19 dicembre. “Una doppia ...