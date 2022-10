Biden | La Russia non può cancellare l' Ucraina dalle mappe | Kiev | Gli alleati chiuderanno i nostri cieli | mossa storica

Il voto ha mostrato allache 'non puo' cancellare uno Stato sovrano dalle mappe', ha affermatosecondo quanto riferito dalla Casa Bianca. 'Attaccando i principi fondamentali della Carta ...Macron a Putin: 'Fermi la guerra'. L'Onu adotta risoluzione che condanna le annessioni della. Allarme Aiea: 'La centrale di Zaporizhzhia senza energia ...La guerra non finisce se l’esercito russo torna a casa. E le cose rischiano di non migliorare, senza Putin. Qualunque siano le posizioni su guerra e pace in Ucraina, la realtà è comunque più complessa ...Il giorno di guerra numero 230 è iniziato a Kiev con nuove minacce dal cielo, intensificatesi dopo l’attacco al ponte di Kerch in Crimea. "Le infrastrutture critiche nella regione sono state colpite d ...