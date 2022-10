Biden fa come Trump | “Rimpatriamo tutti i migranti”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Con il “Dollaro Coldplay”, l’Argentina ha già 15 diverse quotazioni di cambio con la valuta USA, un record mondiale Con la creazione del dollaro “Coldplay”, lanciato ieri per aiutare i produttori dello spettacolo, offrendo loro un dollaro più “abbordabile” per fare concerti in Argentina, il dollaro “Qatar”, che si applica a chi va ai Mondiali usando carte di credito, l’Argentina ha ora 15 tipi di quotazioni ufficiali di cambio. Introdotto anche il “dollaro Netflix”, la cui quotazione è applicata ai servizi di “streaming” esteri pagati con carta di credito,Netflix , Spotify, ecc. Infine, c’è anche il “Crypto dollar”, per chi fa compravendita di criptovalute, che sono tassate dalla Banca Centrale. Ecco i 15 tipi di dollari oggi usati nel “paradiso kirchnerista”: Coldplay, Qatar, Ufficiale, Minoranza, Solidarietà, Blu, Netflix, Estero, Soia, Borsetta, Dollaro ...

