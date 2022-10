(Di giovedì 13 ottobre 2022)TV – Questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 18,45scendono in campo allo Estadio Benito Villamarín divalida per la quarta giornata della fase a gironi della Uefa2022-2023.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:vederla in tv La ...

La Roma cerca di aggrapparsi a tutte le sue risorse per affrontare la partita cruciale di stasera acon il. Gran parte del destino europeo dei giallorossi passa per la sfida in ...... dopo che la sua Roma era uscita sconfitta contro ilall'Olimpico. Stasera 13 ottobre alle 18.45, i giallorossi tenteranno almeno il riscatto in casa degli spagnoli diper assicurarsi ...Il Real Betis istituirà a Siviglia un meeting point per i romanisti. Il punto di ritrovo per i nostri tifosi si troverà a Jardines de las Delicias, in Avenida de la Palmera. Tutte le… Leggi ...Betis Siviglia Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League in programma giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 18,45 ...