Betis Siviglia - Roma diretta 1 - 0 | annullato gol di Belotti

1' - All'Estadio Benito Villamarín diè iniziata la sfida trae Roma: Dybala, con una storia su Instagram, incoraggia i compagni di squadra.- Roma: streaming e diretta tv La ...La Roma è pronta a scendere in campo acontro ilper riscattarsi dalla sconfitta dell'Olimpico e cercare di riequilibrare un girone che al momento la vede al terzo posto in classifica . Mourinho non avrà a disposizione lo ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...Siviglia, 13 ott. - (Adnkronos) - Il Betis Siviglia è in vantaggio per 1-0 sulla Roma al termine del primo tempo del match valido per la quarta giornata del gruppo C di Europa League, in corso ...