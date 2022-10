Betis Siviglia - Roma diretta 0 - 0 | ora LIVE la partita di oggi

Commenta per primo Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a SKY prima della sfida di Europa League contro il. 'Più difficile del girone Sì, diciamo di sì, anche se le gare complicate sono anche altre per via del viaggio, del clima, del campo. Sono un'ottima squadra, l'abbiamo visto anche all'...Commenta per primo A pochi minuti da- Roma, il general manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato della gara e non solo: 'Le parole di Mourinho Nel calcio si va oltre l'aspetto economico, altrimenti Psg e City andrebbero ...A pochi minuti da Betis Siviglia-Roma, il general manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato della gara e non solo: "Le parole di Mourinho Nel calcio si va oltre l'aspetto economico, altrimenti Psg e ...Roma e Fiorentina scendono in campo rispettivamente contro Betis Siviglia e Hearts, in Europa e Conference League. I giallorossi (a 3 punti) hanno bisogno di vincere per accorciare di tre punti sugli ...