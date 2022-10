Betis - Roma | Mourinho e la pazienza finita | ' Dobbiamo fare gol se vogliamo vincere'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ciò che leggo è solo speculazione perché noi non abbiamo voluto dire nulla. Quello che è sicuro è che contro ilnon gioca'. E purtroppo mancherà a lungo: in otticanista l'appuntamento è al ...

...45 Nantes - Friburgo 0 - 4 18:45 Qarabag - Olympiakos 0 - 0 18:45 Bodø/Glimt - Arsenal 0 - 1 18:45 AEK Larnaka - Fenerbahçe 1 - 2 18:45 Dinamo Kiev - Rennes 0 - 1 18:451 - 1 18:45 Union ...Il tecnico dellaalla vigilia della partita contro ilsi avvicina alla stampa e ordina al giardiniere di innaffiare i campiAl fortunoso gol di Canales nel primo tempo ha risposto il Gallo Belotti, che ha riassestato definitivamente l’equilibrio del match. Con il passare dei minuti il Betis si riprende e inizia nuovamente ...La Roma di José Mourinho dopo aver perso in casa contro il Betis Siviglia, pareggia per 1-1 in Spagna con la qualificazione che resta ancora possibile ma difficile. Marcatori della sfida Canales per ...