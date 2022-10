Betis-Roma 1-1 le pagelle e il tabellino | Belotti risponde a Canales

(Di giovedì 13 ottobre 2022)lee ildella partita di Europa League: situazione estremamente complessa per i giallorossi nel girone. La, dopo la bella vittoria contro il Lecce, torna in campo per sfidare ilin Europa League. Dopo la brutta sconfitta del match d’andata, i giallorossi hanno bisogno di punti: la situazione nel girone Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Commenta per primo1 - 1 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 34' Canales, 56' Belotti Ammoniti: Guardado (B), Joaquin (B), Matic (R), Mancini (R), Camara (R): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, ...20.44 Eurocoppe: pari,valanga Fiorentina Lastrappa l'1 - 1 in casa delRitmi alti a Siviglia, grande agonismo ma poche occasioni nitide. I biancoverdi passano al 34' col tiro di Canales su cui è decisiva la deviazione di Ibanez. I ...Volano gli spagnoli, primi in classifica a quota 10 punti. Roma decisamente deludente nel primo tempo, dove passa in svantaggio con gol di Canales dalla distanza. Termina in pareggio 1-1 la sfida tra ...La Roma è ancora viva, dopo un primo tempo non irresistibile e il rischio di complicarsi davvero molto la strada verso i playoff.