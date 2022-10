Betis | le parole di Manuel Pellegrini

Leggi su calcionews24

tecnico del, ha parlato in vista della partita con la Roma: «Vogliamo chiudere la qualificazione», tecnico delha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Roma. Di seguito le sue. PARTITA – «Prima affrontiamo un'ottima squadra, con grandi giocatori. La differenza la può fare il rendimento dei calciatori, speriamo di fare una partita come quella di Roma, vogliamo la qualificazione già in questa giornata». ITALIA – «Ho ricevuto diverse proposte in passato, non si sono concretizzate. Il futuro nessuno lo conosce, si vedrà, io sto bene a Sivigila»