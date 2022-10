Berrettini eliminato subito a Firenze | ' Non ci dormirò Davis? Voglio arrivare in forma' - Sport - Tennis

Il tennista romano out al primo turno da Carballes Baena, si complica la lotta alle Finals ma c'è la ...Un qualcosa di similelo aveva già vissuto a Toronto,al primo turno da Carreno Busta. Ma se nel Masters canadese lo spagnolo era sembrato al limite dell'ingiocabilità, ieri il ...Matteo Berrettini, mazzata terrificante: è successo di nuovo e i fan tremano. Il finale di stagione diventa in salita per il tennista romano La strada per… Leggi ...Firenze, 13 ottobre 2022 - Subito fuori Matteo Berrettini dal torneo ATP 250 di Firenze. Arrivato in Toscana con grandi ambizioni, il tennista romano ha dovuto abdicare già al primo turno sconfitto in ...