Berlusconi vota al Senato per l' elezione del nuovo Presidente

'Forza Italia che nonsi, però poi manda aff... il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male' scrive su Twitter il senatore Carlo Calenda, leader di ...Il video è stato condiviso su Twitter dal capo di Azione Carlo Calenda , che ha scritto a corredo: "Forza Italia che nonsì, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato. Se ...L'esponente di Fratelli d'Italia ha raccolto 116 voti (su una maggioranza di 104), 65 le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l'Aula, e altrettanti a Calderoli.Il partito di Berlusconi non ha votato: "in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in ...