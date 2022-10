L'HuffPost

Sembra di respirare di nuovo, insomma, il clima del 2011, quando, l'ultimo premier ... Invece si assiste ancora una volta alteatrino della delegittimazione preventiva, e a questo ......atomico in Europa mentre poco più di un anno fa abbiamo abbandonato le donne afghane al loro... 'Lei la pensa come. Perché non si è candidato in Forza Italia'. 'Sono incensurato' Una ... Berlusconi: triste, solitario y final Il Cav esce dall'elezione del presidente del Senato con una sonora sconfitta: voleva fare la festa a La Russa, gliel'hanno fatta a lui. Voleva condurre lui i ...La premier indicata dagli elettori italiani fa politica da quando aveva 16 anni, ne ha viste di cotte e di crude, figuriamoci se può cedere ai due leader in fase calante ...