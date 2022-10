(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il presidente di Forza Italia mette in pericolo la coalizione per sostenereministro, ma poi arretra L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze Post

Nel 2016, nel ricorso alla Cedu, i legali diavevano sottolineato i "pregiudizi" del ... profondamentea livello professionale per essersi lasciato indurre a condividere un ...Sono moltoper l'esito della candidatura di Emma Bonino, il fuoco amico di Calenda non ...e Conte, le due sorprese Le due sorprese della tornata elettorale sono Silvio... Berlusconi, amareggiato: “Trattativa finita per Ronzulli, auspico rimozione veti composizione governo” window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-86bfb335-fb22-1207-2673-81a0b20a4d ...ROMA – Dopo giorni di battaglia con la meloni, nettamente contraria all’ipotesi, Silvio Berlusconi sembra aver rinunciato alla pretesa di attribuire un ministero di peso alla sua pupilla Licia Ronzull ...