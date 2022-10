Bergamo | Letizia Moratti inaugura il totem delle Case di Comunità

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 ottobre 2022). Il vicepresidente della Regione Lombardiaper l’zione deldedicato alledi. Il nastro blu che cingeva la nuova struttura, posizionata in largo Belotti, in pieno centro cittadino, è stato tagliato mercoledì mattina alle 11. “Da un anno è stata approvata la legge che rafforza la sanità territoriale perché è forte la necessità di avvicinarsi ai cittadini. Le politiche socio sanitarie e assistenziali devono andare a braccetto – ha dichiarato l’assessore al Welfare-. Ledisono centrali in quest’ottica e sono chiamate a gestire la complessità dei servizi sanitari dando risposte semplici al cittadino”. Il ...