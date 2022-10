Bayern Monaco | The Sun | “Pronti 100 milioni per Kane la prossima estate”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ilin, dopo l’addio di Lewandowski, ha deciso di aspettare prima di scegliere il prossimo centravanti del futuro. Ora, secondo quanto scrive il ‘The Sun’, l’investimento è pronto e sarebbe per Harry. L’attaccante è in scadenza nel 2024 con il Tottenham e i bavaresi sarebberoa presentarsi lacon circa 100di euro per portare in Germania l’attaccante della nazionale inglese. SportFace.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA: LA PRIMA IN CASA! Virtus Bolognaè in diretta dal PalaDozza, alle ore 20:30 di giovedì 13 ottobre : dopo tanti anni le V nere tornano a giocare in casa in questa ...MILANO - Un 3 - 3 pesantissimo in un Camp Nou infuocato: l'Inter conquista un punto e ora basterà battere il Viktoria Plzen per qualificarsi agli ottavi, in compagnia del, eliminando così la formazione di Xavi . Un match ad altissima tensione, incendiato dalle polemiche post partita di San Siro con i blaugrana fuirosi per la direzione di gara e non solo. ...PalaDozza pronto per la seconda giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball, in cui la Virtus Bologna riceve il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri. L'injury report dei tedeschi dice ...Dalla bella prova di Barcellona arriva un'altra buona notizia per l'Inter: il rinnovo del difensore slovacco ora è più vicino ...