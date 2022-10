“Basta con nomi improponibili | vogliamo ministro all’altezza per Istruzione” Petizione al presidente Mattarella

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Infuria il toto-ministri in vista della nascita del nuovo governo. C'è incertezza su chi sarà il nuovodell'. La base, però, ha una certezza: no ache non provengono dal mondo della scuola. L'articolo .

La Gazzetta del Mezzogiorno

Questo perchè,i recenti vincoli imposti, si è arrivati a negare ogni esenzione IMU prima casa ... Da qui la sentenza: nonpiù la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato ...E in più Renzi uscendo dall'aula dichiara deciso: "Io non c'entroquei voti in più, se faccio una cosa la rivendico". Ammesso che sia vero si ricomincia daccapo: 17 voti. Noncerto andarli ... Basta con l'iperatlantismo. Fermare la guerra aiuta la stabilità europea Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...L'aumento delle spese militari ha caratterizzato gli ultimi decenni. La produzione di armi aumenta anche l'inquinamento: uno dei fattori che influiscono sui cambiamenti climatici, che a loro volta pro ...