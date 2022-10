Basket | Virtus Bologna | prima vittoria in Eurolega Battuto il Bayern Monaco al PalaDozza

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Da 15 anni lanon vinceva in casa in. Lo fa oggi, al, battendo ilper 66-63, bagnando così di felicità la seconda giornata, pur con qualche brivido di troppo nel finale. In un giorno difficile per entrambe a livello a realizzativo, 13 punti per Iffe Lundberg e 9 per Milos Teodosic e Kyle Weems da una parte, 16 per Nick Weiler-Babb e 15 di Vladimir Lucic dall’altra. Teodosic torna in scena, ed è già qualcosa per la, che ne guadagna in maniera chiara. Hackett si procura un antisportivo di Jaramaz ed è in generale lui il dominatore dei primi minuti: 8 dei 13 punti iniziali sono suoi. Arriva anche il +7 di Weems (18-11), il tutto mentre il succitato Teodosic, oltre alle magie, perde anche tre palloni in maniera ...