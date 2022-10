Baronissi | prorogato il servizio ‘Taxi sociale’

Leggi su anteprima24

(Sa) – Il Comune diproroga ildi taxi sociale. Il Progetto Mobilità Garantita, che in questi anni ha consentito gli spostamenti di tantissimi anziani e disabili in difficoltà verso centri di riabilitazione, studi medici, uffici, è realizzato grazie al sostegno di imprenditori e commercianti del territorio. Il taxi, fornito dall'azienda Pmg Italia al Comune in comodato d'uso gratuito, è un Doblo' cinque posti, con pedana mobile per disabili. Il Comune diha dato continuità al Progetto di "Mobilità Garantita" nato nel 2020, confermando la collaborazione con la Società Pmg Italia, società benefit finalizzata al potenziamento dei servizi di mobilità. "Un segno di attenzione tangibile per anziani e disabili – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – il ...