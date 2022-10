Barcellona | Xavi carica | “Possiamo salvare la stagione” E col Real rischia Pique

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “ancora fare una grande. Dobbiamo lottare per gli altri titoli chevincere e se li raggiungeremo sarà una bella”. Così secondo Marca il tecnico delha motivato la squadra all’indomani del pareggio per 3-3 contro l’Inter. Ai nerazzurri basta una vittoria contro il Viktoria Plzen per estromettere i blaugrana dagli ottavi di Champions League. Si attende intanto una rivoluzione di formazione in vista del Clasico colMadrid di domenica.l’esclusione Gerard, il peggiore in campo in assoluto del match del Camp Nou contro i nerazzurri. Per la partita contro i blancos, il tecnico del Barça ha recuperato Jules Koundé che si prepara ad una maglia da titolare. Araujo, ...