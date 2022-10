Barcellona-Inter | Marca | “Esame fallito da Piqué | Xavi aveva ragione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La sconfitta contro l’ha colto di sorpresa il, che, dopo una settimana a caricare l’ambiente in vista della sfida cruciale per il passaggio del turno, si è visto fermare sul 3-3, mettendo il proprio destino nelle mani dei nerazzurri, che nella prossima sfida contro il Viktoria Plzen hanno il primo match point per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi. Un risveglio amaro per i catalani, con la stampa scatenata nell’analizzare quanto successo. In prima linea sul banco degli imputati c’è sicuramente Gerard. Come sottolineato daera stato chiaro fin da subito con il centrale ex compagno di squadra, spiegandogli che nonil posto assicurato e che doveva lottare per una maglia da titolare. Gli infortuni di Christensen, Koundé e Araujo non ...