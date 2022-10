Barcellona-Inter 3-3 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Gol, spettacolo ed emozioni infinite: questa è la sintesi del pirotecnico 3-3 tra, di cui a breve andremo ad approfondire gli sviluppi attraverso la nostra. Al “Camp Nou“, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, va in scena una partita determinante per accaparrarsi momentaneamente il secondo posto alle spalle dell’inarrestabile Bayern. Dopo il preziosissimo successo dell’andata, i nerazzurri vanno vicini all’impresa, andando sotto nel primo tempo con la rete di Dembélé. Nella ripresa, la squadra di Inzaghi ci crede e si batte, completando la rimonta con Barella e Lautaro. Gli ultimi 10 minuti sono all’insegna dell’assoluta follia calcistica. Pareggio di Lewandowski all’82°, nuovo sorpasso meneghino firmato Gosens 7 minuti dopo. Infine, ancora il polacco sugella ...

3 - 3: spettacolare scontro al Camp Nou. Nerazzurri premiati da una partita coraggiosa e qualità, ora la classifica ...L'esce a testa alta dal Camp Nou dopo il 3 - 3 col, il Napoli non si ferma e batte 4 - 2 l'Ajax, conquistando con due turni ...L’Inter vede la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma mancano ancora due partite: scopriamo quali risultati servono per passare il turno. Un pareggio che sta stretto alla squadra di ...Impresa sfiorata per l’Inter. I neroazzurri pareggiano 3-3 in casa del Barcellona nella 4ª giornata del gruppo C di Champions League in una partita pazza e bellissima. Spagnoli avanti con Dembelè sul ...