Barça | i 92mila del Camp Nou non bastano | mai così tanti nei gironi dal 2016

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nella serata di ieri alNou è andato in scena il big match tra Barcellona ed Inter. I blaugrana andavano in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 1-0 rimediata a San Siro dalla squadra guidata da Simone Inzaghi. Invece sono stati i nerazzurri a sfiorare l’impresa. L’undici di Xavi è passato in vantaggio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.