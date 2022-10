Bambino di 8 anni resta chiuso nello scuolabus ' Liberato' dopo ore al deposito 

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI - Un bimbo di ottoè rimastoa Faleria, in provincia di Viterbo. Ad accorgersene è stata una donna che, mentre portava il cane a fare una passeggiata, ha sentito alcune grida provenire dal deposito comunale dove era parcheggiato il pulmino. Lo ha riferito ai carabinieri, che immediatamente hanno raggiunto il posto. Il maresciallo della stazione ha notato la presenza delche, quasi scusandosi, attraverso il vetro ha ripetuto più volte di essersi addormentato. Il militare lo ha tranquillizzato e, mentre la centrale operativa della compagnia tentava di contattare il Comune per avere le chiavi del bus, ha provato a spiegargli con calma come fare ad aprire la porta dello. L'azione, fortunatamente, per il piccolo è andata a buon fine e le ...

