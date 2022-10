Bambini | squali e fibre blu nei sacrifici umani | nuove scoperte dalle civiltà precolombiane

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott – Ieri vi abbiamo parlato di uno strano macabro caso diavvenuto in India, per il quale sono state arrestate tre persone, una di queste militante della sinistra indiana. Oggi, invece, ci spostiamo dall’atra parte del mondo, in America Latina dove ihanno fatto parte delleper millenni. 76sacrificati in Perù I resti di 76sono stati scoperti in Perù, nel sito costiero di Chimu di Pampa la Cruz. Secondo il direttore degli scavi archeologici, Gabriel Prieto, dell’Università della Florida, i tagli netti incisi sullo sterno di tutti i 76 scheletri, suggeriscono che le gabbie toraciche deifossero state aperte, probabilmente per estrarne i ...

La Svolta

di età inferiore ai 12 anni e che hanno compiuto 5 anni prima del 1° settembre possono ... Stati Uniti Questa immagine non mostra degliche nuotano in un centro commerciale allagato ...... dal 30 ottobre al 1° novembre, stupiranno adulti econ tre giorni di emozioni. Halloween ...artistica e allestimenti mozzafiato per rendere ancora più emozionante l'incontro con, ... L'Acquario di Genova prepara una notte con gli squali Genova - Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile , che si tiene dal 4 al 20 ottobre 2022, in presenza e online, su tutto il territorio italiano e nel mondo, Acquario di Genova invita le fa ...Halloween 2022: dai parchi a tema ai castelli, ecco tutti gli eventi per bambini più divertenti in giro per l'Italia ...