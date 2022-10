Baby K pubblica il video del nuovo singolo Easy

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) , in rotazione radiofonica Dopo averci sorpreso con Bolero feat. Mika,K è tornata con(This is it/Columbia Records/Sony Music Italy), ildisponibile in radio e in digitale al link https://Columbia.lnk.to/. Fuori ora anche ilclip del brano, prodotto da Mattia Benetti per Borotalco TV.racconta la storia di un innamoramento inizialmente difficile, l’alba di un rapporto che sembra complicato e pieno di paranoie. Ma, alla fine, tutto si risolve guardandosi negli occhi: “Siamo io e te, viviamocela, se il viaggio è cominciato, allora viaggiamo”, commentaK. Anche ilclip rappresenta a pieno la sensazione del “lasciarsi andare” in amore: troppo spesso si crede che questo sentimento porti ...