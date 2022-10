ATP Napoli 2022 | anche Matteo Berrettini al via con una wild card

(Di giovedì 13 ottobre 2022)sarà presente all’ATP 250 di. Il romano, dopo l’uscita assai prematura da Firenze, è dunque tra i destinatari di uno dei tre inviti del torneo partenopeo, che ancora non ha rivelato quali sono gli altri due. A rivelare la notizia lo stesso numero 2 d’Italia su Instagram: “Grazie Firenze per il sostegno e l’affetto che mi hai regalato in questi giorni nonostante il risultato non sia stato quello sperato. Dopo aver parlato con il mio team, sono felice di annunciare che parteciperò alla TennisCup la prossima settimana“. ATP Firenzesconfitto da un incredibile Carballes Baena all’esordio La necessità di mettere match nelle gambe, più di ogni altra cosa, appare essere alla base della decisione: ...

Adesso è ufficiale: Matteo Berrettini sarà presente al torneo2022 in seguito alla wild card ricevuta dall'azzurro dopo l'eliminazione precoce al torneo di Firenze. Il tennista romano che aveva voglia di riscatto, ha dunque ottenuto un pass per ...