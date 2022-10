Atalanta | verso il Sassuolo | torna Djimsiti | cinque gli assenti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'prepara a Zingonia la sfida contro ildi sabato sera in un Gewiss Stadium che si presenterà esaurito in ogni ordine di posto. Oggi èto ad allenarsi con il gruppofermo ai box dalla fine di agosto...

... col Barcellona la svolta che riaccende l'Inter: ora la rincorsalo scudetto Inter, Inzaghi: "...45 Inter PreMatch Bologna Domenica 13 Novembre 2022 - 12:30PreMatch Inter Mercoledì 4 ...La frattura composta al terzo medio del perone destro è clinicamente superata, parliamo di un problema che è stato causato dallo scontro con Origi in- Milan del 22 agosto e da Zingonia ...Atalanta Djimsiti ha aumentato sempre il minutaggio in gruppo da martedì e potrebbe insidiare uno dei braccetti del terzetto Okoli-Demiral-Scalvini per la partita che i nerazzurri giocheranno sabato 1 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...