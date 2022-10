Assalto al Congresso | Trump chiamato a testimoniare

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – La commissione parlamentare che indaga sull’aldel 6 gennaio ha votato all’unanimità a favore dell’emissione un ‘subpoena’ per obbligare l’ex presidente Donald. “Non vi è dubbio cheabbia guidato uno sforzo per rovesciare la democrazia americana che ha direttamente portato alle violenze del 6 gennaio” – ha dichiarato il presidente del comitato, Bennie Thompson -è la persona al centro della storia di quanto è avvenuto il 6 gennaio. Vogliamo sentirlo”. Si prevede chesi opporrà in ogni modo all’ordine di. “Riconosciamo che un subpoena nei confronti di un ex presidente è grave e straordinario. E’ per questo che adottiamo questo passo in piena vista davanti agli americani”, ha detto Thompson ...