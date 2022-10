Ascolti tv Pio e Amedeo ieri sera | quanto ha fatto la terza puntata di Emigratis 2022?

(Di giovedì 13 ottobre 2022), mercoledì 12 ottobre, è andata in onda su Canale 5 ladiil programma di Pio e, mahain termini ditv? Ecco tutti i dati auditel e lo share. Leggi anche: Poppice significato: cosa è il nuovo trend di TikTok? VIDEO CANZONEtv...

Adnkronos

Nonostante glinon proprio esorbitanti, Emigratis torna in onda oggi, 12 ottobre, su Canale5 con una nuova puntata in cui Bufalone e Messicano, (e Amedeo), si divideranno tra Miami e Los Angeles a caccia ...Marco Liorni con Reazione a Catena è il nuovo 'Re' deglitv Romano, 57 anni, tre figli, ... per poi passare a fare l'inviato di Canale 5 (Verissimo, Grande Fratello, Speciale Padreetc.), ... Ascolti tv, 'Montalbano' restaurato davanti a Pio e Amedeo Emigratis programma Pio e Amedeo ascolti tv : quando ha fatto la terza puntata ieri sera 12 ottobre 2022 su Canale 5Un professore di Storia dell'Istituto Cattolico di Lione analizza gli ultimi sei decenni e il futuro che ci aspetta Un professore di Storia dell'Istituto Cattolico di Lione analizza gli ultimi sei dec ...