Ascolti TV | Mercoledì 12 Ottobre 2022 Montalbano vince col 18 2% 3 mln | Emigratis cala ancora 14 4% – 2 mln

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 13 ottobre 2022): Pio e Amedeo sul set di Beautiful Nella serata di ieri,12, su Rai1 Il Commissario– La Gita a Tindari ha interessato 3.022.000 spettatori pari al 18.2%. Su Canale 5 – dalle 21.49 alle 0.33 – la terza puntata diha raccolto davanti al video 2.019.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.017.000 spettatori pari al 5.4% di share. A seguire Bull ha raccolto 587.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia 1 3 Days to Kill ha intrattenuto 1.252.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.644.000 spettatori pari ad uno share del 10.2% (Presentazione di 12 minuti: 1.530.000 – 7.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 718.000 spettatori con ...