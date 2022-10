Ascolti Tv Analisi 12 ottobre | Zingaretti tiene lontani Pio e Amedeo Mentana fa il triplo di Balivo La bella Inter su Prime contiene la Champions su Sky

(Di giovedì 13 ottobre 2022)al top. Tg1 delle 20.00 a 4,654 milioni e 23,92%. Su Rai1 “Reazione a catena” 4,2 milioni e 25,41%, “Soliti Ignoti” 4,148 milioni e 20,26%. Su Canale 5 il Tg5 a 3,954 milioni e 20,12%, “Striscia la Notizia” a 3,532 milioni e 17,33%. Datata 2001, c’era la versione restaurata di uno dei capitoli migliori della saga de Il Commissario Montalbano – La gita a Tindari – in onda ovviamente su Rai1. E poi la nuova puntata di Emigratis su Canale5, con un’incursione sul set di Beautiful, ma anche Barcellona-sue gli altri incontri del turno dellaLeague su Sky e Infinity erano le pietanze televisive principali nella griglia di mercoledì 12. Intime su Rai2 sono andati in onda i telefilm, con Delitti in Paradiso, virtualmente alle prese con il film di ...

In questo modo, è possibile cogliere eventuali cambiamenti deglidovuti alla specificità ... Il pubblico delle piattaforme VoD: l'importanza dell'dei Target Ma chi sono gli spettatori ...Il presidente di Confindustria Macerata Sauro Grimaldi interviene per un'sullo stato delle ... noi proponiamo misure, siamo certi che il governo cie con competenza e responsabilità ...Netflix ha deciso di affidarsi per la prima volta ad un soggetto esterno per misurare la sua audience: stiamo parlando dell'agenzia Barb.Il nuovo appuntamento con la serie francese con Audrey Fleurot cala sotto quota 3 milioni e perde netto il confronto con Milan-Chelsea.