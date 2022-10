Arriva l’era dell’Euro 7 | le nuove regole in vigore

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Pare che si sia giunti finalmente al punto di svolta: in seguito ai ripetuti ritardi, la Commissione Europea, stando a quanto riportato da ‘automotivenewseurope.com’, dovrebbe adottare questo mese di ottobre la normativa Euro 7 definitiva sull’inquinamento dallo scarico. Le normative limiteranno in aggiunta le emissioni di inquinanti nocivi come particolato, idrocarburi e monossido di carbonio da auto e camion a benzina e diesel, e andranno a sostituire le normative Euro 6 esistenti indal 2014. È molto probabile che l’Euro 7 possa rappresentare i parametri di inquinamento che definiscono la generazione finale di motori a combustione in Europa, con l’Unione Europea che prevede di consentire la vendita solamente di veicoli a emissioni zero dal 2035. Dopo che la Commissione Europea avrà adottato le, un processo di “codecisione” deciderà ...