Ansaldo Energia | il corteo sfonda il cordone di polizia | aeroporto chiuso | voli dirottati su altri scali

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo gli scontri di ieri, la protesta dei lavoratori punta a ponente: "Aspettiamo risposte da Cdp". In corso la riunione in Regione con i sindacati

Rabbia degli operai di: la più grande azienda di Genova è stata ricapitalizzata da Cassa Depositi e Prestiti, poichè la liquidità diè andata sotto il minimo consentito, lasciando 2400 lavoratori e ...Genova - Come stiamo raccontando nel nostro articolo in continuo aggiornamento , il corteo dei lavoratori di, partito nuovamente questa mattina, si è diretto all'aeroporto di Genova, bloccando di fatto il traffico aeroportuale e creando numerosi disagi ai passeggeri. Al momento la situazione ...“Nessuna vertenza sindacale legittima azioni di teppismo che danneggiano altri lavoratori e tutti i cittadini di Genova. I giusti diritti non si difendono calpestando i diritti di altri. Questo indebo ...Il presidente della Regione Liguria e il sindaco di Genova così commentano il blocco dell'aeroporto da parte dei lavoratori di Ansaldo ...