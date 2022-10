Angelina Jolie e Brad Pitt | la causa legale riporta a galla un' email straziante

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nuovi risvolti per lache vede coinvolti: dai tribunali è riemersa un'scritta dall'attrice nel 2021. Da qualche tempo si parla dellain corso fraper la vendita della cantina Chateau Miraval,che ora avrebbeto aun'scritta dalla stessa. Nel 2021 l'attrice aveva ceduto le sue quote del locale che i due avevano acquistato insieme. Cosìha deciso di intentare unacontro la ex moglie per aver violato le ...