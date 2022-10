Andrea Damante parla di Giulia De Lellis e rivela quante volte l’ha tradita

Leggi su novella2000

(Di giovedì 13 ottobre 2022)Solo qualche anno fa come in molti ricorderemo si è fatto un granre della fine della storia d’amore traDe. I due ex volti di Uomini e Donne hanno infatti annunciato la fine della loro relazione dopo che l’influencer ha scoperto alcuni tradimenti da parte del L'articolo proviene da Novella 2000.