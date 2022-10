Andrea Damante parla dei tradimenti a Giulia De Lellis e rivela con quante donne è andato a letto contemporaneamente

Leggi su isaechia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La storia d’amore fraDeha fatto sognare tutte le appassionate di Uomini e. Era dai tempi di Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli che un trono del dating show di Maria De Filippi non coinvolgesse così tanto i telespettatori più accaniti. Così come rumoroso è stato tutto il clamore mediatico e social intorno a questa coppia nata nella fortunata trasmissione di Canale Cinque. Una relazione quella fra l’ex tronista e l’influencer fatta di momenti di grande passione e periodi più travagliati. Una storia che poi si è conclusa sembrerebbe per idi, di cui la Dene ha poito in un libro “Le corna stanno bene su tutto”. A differenza di, ...